«Летающий штаб»: как устроен самолет дальнего обнаружения и управления А-50

В небе над Иваново стартовали первые в году масштабные учения экипажей А-50 и Ил-76. Перед боевыми расчетами поставлена задача найти и сопроводить условного противника.

А-50 на учениях координирует действия военно-транспортных самолетов Ил-76. Его называют «летающим штабом», так как он может применяться для обнаружения и сопровождения воздушных и надводных целей. Кроме того, он помогает управлять войсками на земле - связь держится через специальный сверхмощный локатор. Локатор находится наверху фюзеляжа самолета и фиксирует все на несколько сотен километров вокруг.

Внутри А-50 работают операторы группы боевого управления, которые принимают решения, руководствуясь показаниями техники: электроника отслеживает, обнаруживает и наводит цель. На экранах отображаются любые воздушные объекты, как гражданские, так и боевые.

Задача А-50 на учениях - работать не только с военно-транспортной авиацией, но и с перехватчиками, которые взлетают с аэродрома Хотилово в Тверской области. Любой истребитель он может навести на любую цель за несколько сотен километров: это может быть корабль, самолет противника или даже ракета.

Летно-тактические учения проходят на территории сразу нескольких регионов. Самолеты дальнего обнаружения и управления А-50 и военно-транспортной авиации вылетают из Иваново, а свою работу в небе проводят над Тверской, Ярославской и Ивановской областями.