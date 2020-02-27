Путин ответил на вопрос о своих двойниках
По словам главы государства, за все время руководства страной его ни разу не заменял дублер.
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Президент России Владимир Путин в очередной части интервью агентству ТАСС прокомментировал информацию о своих двойниках.
«Вы настоящий?» - спросил журналист Андрей Ванденко.
«Да», - ответил президент.
На вопрос, поступали ли предложения о двойниках, Путин ответил положительно.
«Ну, я отказался от двойников. Это было в самые тяжелые времена борьбы с терроризмом», - заявил президент.
Путин подчеркнул, что это было в 2000 годы. Однако, по словам президента, его ни разу не заменял дублер.