Путин ответил на вопрос о своих двойниках

Путин подчеркнул, что это было в 2000 годы. Однако, по словам президента, его ни разу не заменял дублер.

По словам главы государства, за все время руководства страной его ни разу не заменял дублер.

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