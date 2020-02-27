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Минюст пересмотрит размер дорожных штрафов в проекте нового КоАП

Иван Линдеманн
09:32 27.02.2020
Плата за нарушение ПДД не соответствует запросам общества, уверены в ведомстве.
Минюст пересмотрит размер дорожных штрафов в проекте нового КоАП
© Фото: Владимир Песня, РИА Новости

Резко увеличенные в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях дорожные штрафы не соответствуют запросам общества, поэтому они будут пересмотрены. Об этом РИА Новости сообщил заместитель министра юстиции России Денис Новак.

По его словам, подготовкой этого блока занималось министерство внутренних дел, которое увеличением штрафов стремилось добиться снижения смертности на дорогах. Но, как отметил замминистра юстиции, эту задачу надо решать комплексно: развивать инфраструктуру, совершенствовать средства фото- и видеофиксации.

Напомним, что проект нового КоАП предусматривает резкое увеличение штрафов за превышение скорости. Например, за погрешность в 20-40 км/ч выплата составит не 500 рублей, как раньше, а 3 тысячи рублей. За превышение на 40-60 км/ч придется вместо полутора тысяч рублей заплатить 4 тысячи.

Новую редакцию Кодекса об административных правонарушениях ранее раскритиковал Михаил Мишустин. Премьер-министр РФ назвал предложенные штрафы непосильными.

Срок внесения законопроекта в правительство в связи с этим предложено перенести с марта на май 2020 года.

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