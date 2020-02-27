Рысь забрела в жилой район Биробиджана: видео

Во дворе Технологического техникума в городе Биробиджане Еврейской автономной области была замечена рысь. Она свободно гуляла по территории, а студенты снимали ее на телефоны.

Позднее сотрудники учебного заведения решили вызвать спасателей и ветеринаров. Приехавшие на место специалисты сначала долго охотились за хищной кошкой. А после того, как она побежала в сторону жилых домов, где прогуливались дети, приняли решение застрелить ее.