Россиян предупредили о новом способе мошенничества с участием такси

Мошенники придумали новый способ обмана граждан. Теперь для этого они используют такси. Жертвами такой схемы становятся те, кто не пользуется онлайн-банком.

Происходит все следующим образом: мошенники звонят с неизвестного номера и убеждают людей в том, что с их карты пытаются списать деньги, далее они предлагают свою помощь и заказывают «жертвам» такси до ближайшего банкомата, чтобы те смогли перевести средства на безопасный счет, в банкомате люди под диктовку перечисляют деньги на счет мошенников.

Как сообщают «Известия», звонки, как правило, осуществляются с номера, который начинается на «8800». А для перевозки людей мошенники пользуются обычным сервисом такси.

«В заботе о клиентах мошенники ушли дальше банков - это повысило доверие жертвы», - рассказал директор по мониторингу операций и диспутам Альфа-банка Алексей Голенищев.

Как уверяют представители банков, такая схема опасна тем, что клиент сам отдает деньги, поэтому бороться с этим можно только повышением финансовой грамотности населения.