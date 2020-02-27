В Роспотребнадзоре назвали новые способы распространения коронавируса

Новым типом коронавируса можно заразиться через грязную воду или руки, а также через продукты человеческой жизнедеятельности. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она отметила, что защититься от заболевания помогут самые простые правила личной гигиены. Попова порекомендовала регулярно мыть руки, пользоваться средством для их дезинфицирования, протирать телефоны и другие гаджеты, реже дотрагиваться до поверхностей в общественных местах.

По последней информации, от китайской пневмонии скончались более 2800 человек, заражены свыше 82 тысяч.