Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Назван способ защиты личных данных в облачном сервисе

Иван Линдеманн
07:15 27.02.2020
По словам эксперта, не стоит делить свою учетную запись с другими людьми и предоставлять различным сервисам личные данные.
Назван способ защиты личных данных в облачном сервисе
© Фото: pixabay

Использование одного и того же пароля в нескольких сервисах повышает риск утечки конфиденциальных данных, потому что для этого мошеннику достаточно взломать только один код, и он получит доступ ко всему облачному хранилищу.

«Они потенциально получат доступ ко всем записям, имеющим те же учетные данные, включая банковские платформы, электронную почту и другие службы, где хранится конфиденциальная информация», - рассказал РИА Новости ведущий инженер направления антивирусной компании McAfee в России (ГК Монт) Антон Тихонов.

Также стоит внимательно следить за тем, кому человек предоставляет доступ. Эксперт советует не делить одну учетную запись с друзьями, семьей или предоставлять доступ к папкам вместо файлов.

Помимо этого, не стоит предоставлять неизвестным сервисам свои личные данные. Например, дату рождения, адрес почты, номер телефона и доступ к своим аккаунтам.

Еще одно правило: не использовать общественные точки доступа Wi-Fi без приложения для шифрования.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата26.02.2020, 21:46
МИД РФ предостерег россиян от посещения Кореи, Ирана и Италии
Дата27.02.2020, 05:00
Точность и слаженность: кадры учений разведчиков ЦВО под Кемерово
Дата26.02.2020, 16:09
Теннисистка Мария Шарапова завершила карьеру
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата26.02.2020, 13:21
Новейший зенитный ракетный комплекс С-350 «Витязь» принят в состав ВКС
Дата26.02.2020, 13:30
Битва за Эльбрус: как «зеленые дьяволы» Александра Гусева сорвали фашистский флаг с главной вершины Кавказа
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
07:44 В стране и мире
В Роспотребнадзоре назвали новые способы распространения коронавируса
07:28 Армия
Видео
Военнослужащий по контракту получил рекордные 17,5 млн рублей на покупку жилья
07:15 В стране и мире
Назван способ защиты личных данных в облачном сервисе
06:58 Спорт
Видео
Рекорды и скандалы: как россиянка Мария Шарапова стала легендой тенниса
06:44 В стране и мире
Пивовары призвали ужесточить требования к составу пива
События дня
События дня
Вспышка коронавируса в Китае
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Ученые обнаружили новый естественный спутник Земли
Новейшая подлодка ВМС США «облезла» после первого похода в Арктику
Диетолог назвала две несовместимые традиции на Масленицу
Видео
Астрономы обнаружили пригодную для жизни экзопланету
Видео
Бронекупол с погибшего крейсера: в Севастополе нашли уникальный бункер времен Войны
В Турции найдены руины загадочного древнего города
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.