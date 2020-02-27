Назван способ защиты личных данных в облачном сервисе

Использование одного и того же пароля в нескольких сервисах повышает риск утечки конфиденциальных данных, потому что для этого мошеннику достаточно взломать только один код, и он получит доступ ко всему облачному хранилищу.

«Они потенциально получат доступ ко всем записям, имеющим те же учетные данные, включая банковские платформы, электронную почту и другие службы, где хранится конфиденциальная информация», - рассказал РИА Новости ведущий инженер направления антивирусной компании McAfee в России (ГК Монт) Антон Тихонов.

Также стоит внимательно следить за тем, кому человек предоставляет доступ. Эксперт советует не делить одну учетную запись с друзьями, семьей или предоставлять доступ к папкам вместо файлов.

Помимо этого, не стоит предоставлять неизвестным сервисам свои личные данные. Например, дату рождения, адрес почты, номер телефона и доступ к своим аккаунтам.

Еще одно правило: не использовать общественные точки доступа Wi-Fi без приложения для шифрования.