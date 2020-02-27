Астрономы обнаружили экзопланету пригодную для жизни

Большая экзопланета K2-18b может быть пригодна для существования жизни земного типа. К такому выводу пришла команда астрономов из Кембриджского университета, исследования которых опубликованы в журнале Astrophysical Journal Letters.

Ученые проанализировали строение и состав атмосферы, а также осуществили цифровое моделирование экзопланеты, чтобы оценить вероятность своего предположения. Астрономы использовали данные существующих наблюдений за K2-18b, а также известные параметры массы и радиуса экзопланеты.

Ученые выяснили, что на поверхности экзопланеты K2-18b может быть вода, а температура и состав атмосферы, которая обогащена водородом, могут создать пригодные условия для обитания земных форм жизни.

Ранее астрономы обнаружили в атмосфере K2-18b молекулы водяного пара. Если более детальные исследования это подтвердят, то K2-18b станет первой известной на Земле экзопланетой, имеющей все условия для существования на ее поверхности воды.