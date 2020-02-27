Пивовары призвали ужесточить требования к составу пива

Союз российских пивоваров обратился в Министерство финансов РФ с просьбой ужесточить требования к составу пива, которое производится в стране. В СПР просят закрепить возможность заменять зерном только до 20% солода. Дело в том, что будущий технический регламент Евразийского экономического союза предполагает закрепление 50%.

Как утверждает председатель правления Союза российских пивоваров Даниил Бриман, солодовые экстракты в настоящее время используют вместо зерна только для того, чтобы снизить себестоимость напитка. А это приводит к нездоровой конкуренции в пивной отрасли.

Также во время замены более чем 20% солода пивовары используют промышленные ферменты, которые могут попадать в готовый напиток.

Кроме этого, как пишет ТАСС со ссылкой на направленное СРП письмо в Минфин, использование зерна может привести к падению спроса на солод.

Напомним, что техрегламент «О безопасности алкогольной продукции» был принят советом ЕЭК в декабре 2018 года. В силу документ вступит в начале 2021 года.