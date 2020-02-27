Посольство РФ потребовало у США медпомощи для Ярошенко

Посольство России в США обратилось к американским властям со срочным запросом об оказании медицинской помощи россиянину Константину Ярошенко, который отбывает наказание в тюрьме штата Коннектикут. Эти действия связаны с резким ухудшением здоровья у гражданина России, говорится в сообщении диппредставительства.

«Ожидаем, что россиянину будет проведено необходимое обследование и безотлагательно назначено лечение. Это является прямой обязанностью американских властей», - говорится в опубликованном в Facebook заявлении посольства РФ.

Уточняется, что российские дипломаты в ближайшее время посетят Константина Ярошенко в тюрьме.

Гражданин России, пилот Константин Ярошенко был приговорен к 20 годам лишения свободы в 2011 году. Россиянина арестовали в мае 2010 года в Либерии и обвинили в подготовке сговора для транспортировки крупной партии наркотиков на территорию США.