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Несколько подземных этажей: в Идлибе нашли секретную химлабораторию боевиков

Егор Левин
Владислав Кустов
05:31 27.02.2020
В бункере есть электричество, медпункт и склад с оружием турецкого и американского производства.
Несколько подземных этажей: в Идлибе нашли секретную химлабораторию боевиков
© Фото: ТРК "Звезда"

Сирийские военнослужащие обнаружили секретную химическую лабораторию, лагерь подготовки боевиков и подземный бункер в несколько этажей, расположенный под небольшим частным домом. Военные сделали неожиданную находку в процессе освобождения населенных пунктов Телль Мардих и Кафер Амин в провинции Идлиб.

Все постройки и сопутствующие строения расположены на одной территории. Непосредственно химлаборатория является небольшой комнатой с химическими реактивами - здесь боевиков обучали производить самодельные бомбы.

Постройки полностью обустроены всем необходимым: в бункере присутствует электричество и освещение, обустроен медицинский пункт. На складе боеприпасов хранились мины, ракеты и патроны турецкого производства. Также сирийские военнослужащие нашли тубусы от ракет для противотанковой системы производства США.

Ранее саперы Вооруженных сил Сирии продолжили разминирование пригорода Алеппо. Главная линия обороны террористов проходила прямо по жилым домам, а свободным поселок Захра стал лишь недавно. Уходили террористы уже тогда, когда квартал начал занимать спецназ Сирии. Теперь брошенные фугасы обезвреживают саперы.

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