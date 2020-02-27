Несколько подземных этажей: в Идлибе нашли секретную химлабораторию боевиков

Сирийские военнослужащие обнаружили секретную химическую лабораторию, лагерь подготовки боевиков и подземный бункер в несколько этажей, расположенный под небольшим частным домом. Военные сделали неожиданную находку в процессе освобождения населенных пунктов Телль Мардих и Кафер Амин в провинции Идлиб.

Все постройки и сопутствующие строения расположены на одной территории. Непосредственно химлаборатория является небольшой комнатой с химическими реактивами - здесь боевиков обучали производить самодельные бомбы.

Постройки полностью обустроены всем необходимым: в бункере присутствует электричество и освещение, обустроен медицинский пункт. На складе боеприпасов хранились мины, ракеты и патроны турецкого производства. Также сирийские военнослужащие нашли тубусы от ракет для противотанковой системы производства США.

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