Диетолог назвала две несовместимые традиции на Масленицу

Диетолог посоветовала не совмещать традиционные блюда Масленицы с алкоголем. Елена Соломатина рассказала, с чем сочетаются масленичные блины. Об этом она рассказала Радио Sputnik.

По словам диетолога, алкоголь с ними может «не подружиться», в то время как горячий чай станет лучшим их «компаньоном». Соломатина пояснила, что желудок сначала приступает к перевариванию сладостей, а уже потом - спиртного, поэтому расщепление алкоголя в крови затягивается на долгое время.

«Алкоголь вместе со сладкими блинами оказывает двойную нагрузку на организм. Суть в том, что если уж хотите заедать алкоголь блинами, то туда нужно что-то такое, что не давало бы этому алкоголю быстро нанести вред организму. Рекомендации такие: блины должны быть несладкими», - рассказала Соломатина.

Диетолог отметила, что в целом «соседство» блинов и алкоголя на праздничном столе вовсе необязательно. По ее словам, блины лучше есть утром и днем, в то время, когда алкоголь обычно не употребляют. Соломатина в целом посоветовала от него отказаться.