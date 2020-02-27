Рособрнадзор изменит систему подбора тем для итогового сочинения в школе

Система форматирования тем для итогового сочинения в одиннадцатом классе нуждается в изменениях, заявил временно исполняющий обязанности главы Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Это достаточно серьезный период, когда нужно оглянуться назад, провести анализ того, что было сделано, и принимать какие-то корректирующие решения», - пояснил Музаев.

Он напомнил, что итоговое сочинение в одиннадцатых классах было введено в 2014 году. На протяжении шести лет порядок формирования и оглашения тем не менялся. На сегодняшний день существует такая процедура экзамена: в начале учебного года будущим выпускникам оглашают пять тематических направлений сочинения. А сами темы учащиеся уже узнают непосредственно на экзамене.

«Такая схема, к сожалению, и это Совет по сочинениям, который состоял в декабре, признал, изжила себя. Потому что возникли разные структуры, в том числе в сети интернет, когда под эти направления тиражируют примерные варианты “золотых” сочинений», - приводит слова Музаева РИА Новости.

Он уточнил, что школьники внимательно изучают эти публикация, воспринимая их как утечку реальных тем, заучивают наизусть. По словам Музаева, Рособрнадзор разработал и представил Совету по сочинениям свои предложения, которые могут рассмотреть уже весной этого года.

«Рассматривается возможность отказа от открытых тематических направлений и создание банка тем итогового сочинения. Из этого банка может производиться автоматизированное формирование комплектов тем для регионов»,- рассказал Музаев.

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