Тесты беспилотных автомобилей разрешили в тринадцати субъектах России

Правительство России расширило список субъектов федерации, в которых официально разрешено проводить тесты беспилотных автомобилей. Теперь авто-беспилотники можно будет встретить в 13-ти регионах РФ.

Ранее испытывать их разрешалось только в Москве и Татарстане. К настоящему моменту список расширили Санкт-Петербургом, Нижним Новгородом, Самарой и другими городами. В условиях севера испытания также пройдут - на Ямале.

Для проведения тестов беспилотников в регионах введен двухлетний срок. Начнутся испытания 1 марта 2020 года.