«Невыносимо жить»: после жалоб пенсионеров прокуратура Новосибирска начала проверку Дома ветеранов

Постояльцы пансионата сообщили о плохих условиях проживания и жестоком обращении со стороны персонала.

Прокуратура Новосибирска начала проверку городского Дома ветеранов после жалоб волонтеров и видеообращения с криком о помощи, которое записали постояльцы пансионата. Они пожаловались на плохие условия и жестокое обращение со стороны персонала.

«Не могу я терпеть, как над людьми издеваются. Просто невыносимо нам здесь жить», - говорит 95-летняя Анна Григорьевна Альшевская, труженик тыла, десять лет проживающая в пансионате.

Одной из первых о проблемах в Доме ветеранов заявила волонтер Ирина Шульгина. На протяжении пяти лет женщина ежедневно посещала пенсионеров, живущих в пансионате. Она с ужасом вспоминает, как кричали от боли те, кто не мог самостоятельно попросить о помощи, как голодали постояльцы.

«Это было на моих глазах. Пенсионеры, которых я поддерживала, за которыми я ухаживала - за один месяц умерло 4 человека. И они умерли из-за жестокосердия. Их заморили голодом, я отвечаю за каждое слово», - рассказала волонтер Ирина Шульгина.

После того, как Шульгина рассказала публично о происходящем за стенами Дома ветеранов беспределе, ей запретили заниматься волонтерством в пансионате. Зато ситуацией заинтересовались в прокуратуре.

«Мы будем принимать весь комплекс мер реагирования. Как минимум - будет внесено представление об устранении нарушения. Если будут выявлены грубые нарушения, то будет решаться вопрос о возбуждении административных правонарушения», - пояснил старший прокурор отдела по надзору в социальной сфере прокуратуры Новосибирской области Иван Шационок.

На данный момент уже уволено руководство пансионата. Исполняющий обязанности директора Владимир Ченцов о существующих проблемах знает. В региональном министерстве труда и социального развития сообщили, что с постояльцами сейчас работают психологи и специалисты ведомства. Они вместе с представителями прокуратуры побеседуют с каждым из четырехсот пенсионеров, проживающих в Доме ветеранов, после чего будут вынесены соответствующие решения.