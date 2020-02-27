Трамп назвал число погибших в инциденте со стрельбой в Милуоки

Президент США Дональд Трамп назвал точное число погибших в результате инцидента со стрельбой на заводе в американском городе Милуоки. Об этом он заявил в ходе специального брифинга.

«Сегодня жестокий убийца открыл огонь на заводе пивоваренной компании. Он лишил жизни пять человек», - сообщил американский лидер.

Трамп выразил свои соболезнования жертвам и семьям погибших и добавил, что еще нескольких человек преступник успел ранить.

Напомним, на заводе в американском штате Висконсин произошла стрельба. Трагедия случилась на предприятии Molson Coors - компании-производителе пивной продукции.