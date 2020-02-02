В Пентагоне пожаловались на сильное отставание от России в гиперзвуковом оружии

В Пентагоне сравнили отставание от России в гиперзвуковом оружии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. По словам исполняющего обязанности главы ВМС США Томаса Модли, видимая разница в степени развитости может стать проблемой.

«Оглядываясь в прошлое, мы понимаем, что крупные технологические прорывы, такие как создание гиперзвукового оружия, могут дестабилизировать обстановку в сфере глобальной безопасности и стать серьезной угрозой для нашей страны», - цитирует Модли издание Breaking Defence.

Модли выразил мнение, что Соединенным Штатам необходимо постараться, чтобы максимально реализовать потенциал гиперзвукового оружия.

«Когда речь идет о гиперзвуковом оружии, мы должны объявить общую команду “Полный вперед”», - заявил он.

Ранее в Министерстве обороны России заявили, что продолжаются работы по увеличению скорости гиперзвукового вооружения. По словам замминистра обороны Алексея Криворучко, работы широко ведутся и направлены на расширение областей применения и улучшение характеристик вооружений.