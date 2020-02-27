Мэр Милуоки сообщил подробности массовой стрельбы на пивоварне

Мэр города Милуоки Том Бэррет заявил, что на территории пивоваренной компании Molson Coors в результате стрельбы погибли несколько человек, в том числе и мужчина, открывший огонь.

«Есть многочисленные жертвы. Полагаю, в том числе и стрелявший», - передает сообщение мэра телеканал АВС.

Мэр рекомендовал местным жителям не приближаться к месту трагедии. И сообщил, что более подробная информация появится в ближайшие несколько часов.

По информации АВС, стрельбу на пивоварне мог открыть один из бывших сотрудников. Мужчина якобы был уволен с работы, после чего в этот же день вернулся в компанию с оружием.

Ранее местное издание Milwaukee Journal Sentinel сообщало, что на территории предприятия, производящего пиво, мужчина открыл стрельбу, в результате которой погибли семь человек.