В ВОЗ оценили агрессивные меры России против коронавируса

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус позитивно оценил усилия России в борьбе с коронавирусом COVID-2019. Руководитель ВОЗ отметил, что агрессивные ранние меры по предотвращению распространения болезни действительно помогают.

Гебрейесус заявил, что в течение последних двух недель из России и ряда других стран не поступило ни одного сообщения о случаях заражения коронавирусом.

«Нужен комплексный подход. Каждая страна должна быть готова к тому, что в ней появится первый заболевший. Никто от этого не застрахован», - приводит его слова официальная страница ВОЗ в соцсети Twitter.

Ранее в организации заявили о потенциале пандемии коронавируса. Эксперты сообщили, что вспышка заболевания не является пандемией, но может ею стать. О перспективах распространения опасной инфекции говорили в Женеве, на заседании организации.