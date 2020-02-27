Посольство РФ предупредило прибывающих в Италию о медицинских проверках

Посольство России в Риме выпустило предупреждение для россиян, путешествующих в Италию, о медицинских проверках в аэропортах страны, а также возможной госпитализации для дополнительного обследования в случае обнаружения «подозрительных симптомов». Текст уведомления опубликован на странице дипмиссии в Facebbok.

«Обращаем внимание российских граждан, направляющихся в Италию. По информации, полученной из МИД Италии, в аэропортах страны осуществляются мероприятия по дистанционному измерению температуры пассажиров», - говорится в сообщении диппредставительства.

В уведомлении уточняется, что пассажиры, у которых обнаружены «подозрительные симптомы», в первую очередь речь идет о повышенной температуре, могут быть направлены службами аэропорта на дополнительное медицинское обследование. Кроме этого, может осуществляться контроль маршрута следования по паспорту и билету.

«При наличии веских оснований он может быть также направлен в госпиталь для проведения углубленного обследования и сдачи анализов на предмет наличия у него коронавирусной инфекции», - говорится в сообщении посольства РФ.

По последним данным, в Италии от коронавирусной инфекции скончались 17 пациентов. Общее число зараженных COVID-19 составляет 650 человек. В связи со вспышкой коронавируса, в 12 итальянских городах введен карантин. На въезде в населенные пункты дежурят усиленные наряды карабинеров, под запретом любые массовые мероприятия и фестивали.