В Косово заявили о полной отмене пошлин на сербские товары

В Косово объявили об отмене 100% пошлин на товары из центральной Сербии. Ограничения перестанут действовать с 15 марта.

Об отмене пошлин сообщил премьер самопровозглашенного Косово Альбин Курти на пресс-конференции в Приштине. Он назвал данную инициативу знаком доброй воли с косовской стороны, который может помочь в решении проблем в отношениях с центральной Сербией.

«Ожидаем, что правительство Сербии ответит прекращением кампании по отзыву признания Косово третьими странами и устранением других нетарифных препятствий», - цитирует слова Курти портал RTK Live.

Напомним, по мнению Приштины, пошлины на сербские товары, активизированные в 2018 году, наносят экономике центральной Сербии ущерб в размере не менее миллиона евро в сутки. Белград добивается отмены ограничений, также в пользу этого выступили представители ЕС и США.