Шойгу поздравил бойцов Сил специальных операций с профессиональным праздником

Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Сил специальных операций. В своем праздничном приказе глава Минобороны РФ отметил, что бойцы ССО успешно выполняют задачи в самых сложных и нестандартных ситуациях.

Шойгу назвал Силы специальных операций одной из самых важных структур Вооруженных Сил России. Он отметил, что военнослужащие успешно выполняют свои задачи, благодаря своей всесторонней подготовке и мастерскому обращению с вооружением, военной и специальной техникой.

«Уверен, что личный состав Сил специальных операций и в дальнейшем будет честно и мужественно защищать национальные интересы России, вносить существенный вклад в укрепление обороноспособности нашей Родины», - говорится в обращении министра.

Глава Минобороны РФ также поблагодарил военнослужащих за доблестную службу и ратный труд, и пожелал им крепкого здоровья, счастья и новых успехов на благо отечества.

Напомним, День Сил специальных операций отмечается в России 27 февраля. В процессе формирования название структуры долгое время не афишировалось, ничего не сообщалось ни о географии применения, ни о тактике действий, ни об именах героев. Появление ССО стало важным этапом развития Вооруженных Сил России.