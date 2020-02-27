Власти США оштрафовали актера Стивена Сигала на 300 тысяч долларов

Знаменитый голливудский актер Стивен Сигал оштрафован более чем на 300 тысяч долларов за отказ предоставить данные о своих доходах от рекламы инвестиций в ICO (первичное размещение монет), проводившееся компанией Bitcoiin2Gen. Сообщение о наложении крупного денежного взыскания опубликовано на официальном сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

По информации регулятора, актер получил 250 тысяч долларов наличными, а также криптовалюту от Bitcoiin2Gen на сумму, эквивалентную 750 тысячам долларов. При этом, Сигал рекламировал инвестиции в ICO на собственных страницах в социальных сетях, призывая своих подписчиков к вложению средств. Более того, актер выступил как «посол Bitcoiin2Gen» в опубликованном компанией пресс-релизе.

По мнению регулятора, криптовалюта, продающаяся посредством ICO, считается ценными бумагам, а следовательно, рекламирующий подобные вложения средств, обязан публиковать информацию о полученных компенсациях. Сообщается, что Сигал согласился выплатить штраф и на три года отказаться от участия в подобной рекламе.