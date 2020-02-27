Число зараженных коронавирусом во Франции выросло вдвое

Число инфицированных коронавирусом во Франции увеличилось более чем в два раза и сейчас составляет 38 человек. Такое заявление сделал руководитель французского Министерства здравоохранения Оливье Веран.

По словам главы ведомства, 12 новых случаев связаны с инфицированным пациентом из департамента Уаза на севере страны, передает телеканал France Info.

Ранее было известно о 18 случаях заражения коронавирусом во Франции. Двое из заболевших скончались.

Первый случай смерти от коронавируса в Европе был зафиксирован именно во Франции. В середине февраля в одной из местных больниц скончался пожилой турист из Китая. Погибшему было 80 лет и перед смертью он несколько дней находился в коме.