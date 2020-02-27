В ЕС запустили совместный мониторинг влияния коронавируса на экономику

Страны Евросоюза констатировали негативное влияние вспышки коронавируса на туристический сектор экономики и договорились о запуске совместного мониторинга ситуации. Об этом на пресс-конференции в Брюсселе заявил комиссар Еврокомиссии по внутреннему рынку Тьерри Бретон.

«Мы запускаем процесс со всеми государствами-членами совместного мониторинга ситуации, который нам в реальном времени позволит собирать данные по ситуации по всем государствам ЕС», - цитирует RT слова Бретона.

Комиссар по внутреннему рынку добавил, что китайские туристы, за последние два месяца, аннулировали бронь в отелях на 2 миллиона ночей, что серьезно подкосило туристический сектор, за состоянием которого отныне будут пристально следить.

О вспышке опасного заболевания стало известно в конце прошлого года. Эпицентр инфекции находится в многомиллионном китайском городе Ухань провинции Хубэй, который сейчас закрыт на карантин.

Постепенно география заражения расширилась и сейчас в списке инфицированных более 80 тысяч человек в 44 различных странах, включая Китай, где наибольшее число заболевших. Жертвами инфекции стали 2744 человека, более 32 тысяч пациентов удалось вылечить.