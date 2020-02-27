Бывший глава экономической разведки Франции стал ведущим RT France

Бывший глава службы экономической разведки Франции стал ведущим программы о геополитике на RT France. Ален Жюйе будет появляться в эфире дважды в месяц и рассказывать о проблемах дипломатии, конфликтов, терроризма и безопасности.

Каждый выпуск программы под названием La Source («Источник») будет длиться 13 минут. Об этом сообщает сайт RT.

«Вне всяких идеологических соображений, практическая геополитика должна позволить гражданам лучше понимать объективную реальность», - считает новоиспеченный ведущий.

По мнению руководства RT France, совместная работа с человеком подобного масштаба является очень значимой. Первый выпуск «Источника» выйдет в марте 2020 года.