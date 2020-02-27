Сирийские ПВО уничтожили ударный турецкий беспилотник

В нарушение сочинских договоренностей в Идлибской зоне деэскалации турецкая сторона продолжает поддержку действий незаконных вооруженных формирований огнем артиллерии и применением разведывательно-ударной беспилотной авиации для ударов по подразделениям сирийских вооруженных сил. Об этом сообщил глава Центра по примирению враждующих сторон Олег Журавлев.

25 февраля 2020 года в 8 часов 15 минут многоцелевой беспилотный летательный аппарат вооруженных сил Турции «Анка» в ударном снаряжении вошел в воздушное пространство Сирии, нарушив государственную границу.

В 8 часов 50 минут при подготовке к нанесению удара по позициям правительственных войск в районе Маарзаф дежурными силами ПВО ВС Сирии беспилотник был уничтожен.