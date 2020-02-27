Число жертв коронавируса в Италии увеличилось до 17

Число жертв коронавируса в Италии возросло до 17 человек, количество инфицированных - до 650 человек. Соответствующее заявление сделал руководитель Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли.

«Власти области Ломбардия сообщили о трех новых скончавшихся», - сказал Боррелли.

При этом он уточнил, что все трое - люди старше 80 лет. Также чиновник подчеркнул, что сейчас начало расти количество выздоровевших.

К настоящему моменту, в связи со вспышкой коронавируса, в 12 городах Италии введен карантин. На въезде в них дежурят усиленные наряды карабинеров. Всего за несколько суток число инфицированных в Италии превысило несколько сот человек. В числе жертв инфекции, в основном, пожилые люди, страдающие сопутствующими заболеваниями.