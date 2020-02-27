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«Люди нарушают специально»: автоэксперт прокомментировал повышение штрафов за нарушение ПДД

Роман Захаров
21:14 27.02.2020
Автоэксперт журнала «За рулем» Михаил Колодочкин считает преждевременным обсуждение изменений в КоАП.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Moscow-Live, Flickr

Изменения в КоАП, касающиеся увеличения штрафов за нарушение ПДД, пока не приняты, поэтому обсуждать их нет никакого смысла. Об этом «Звезде» рассказал автоэксперт журнала «За рулем» Михаил Колодочкин.

«Когда предложили новый кодекс с новым штрафами, то премьер-министр Михаил Мишустин сказал, что цены нереальные и народ их не потянет. После чего распорядился пересмотреть документ. Поэтому кодекс забрали на пересмотр и сейчас его пересматривают в сторону снижения штрафов. Но пока еще ничего конкретного не приняли. Обсуждать нечего», - сказал специалист.

При этом Колодочкин добавил, что, по его мнению, большинство автовладельцев нарушают правила дорожного движения осознанно, и он поддерживает штрафы в отношении таких водителей.

Проект нового КоАП предусматривал резкое увеличение штрафов за превышение скорости. Например, за погрешность в 20-40 км/ч выплата должна балы вырасти с 500 рублей до 3 тысяч. За превышение на 40-60 км/ч - до 4 тысяч рублей, вместо актуальных полутора тысяч.

Новую редакцию Кодекса об административных правонарушениях раскритиковал Михаил Мишустин. Премьер-министр назвал предложенные штрафы непосильными.

Срок внесения законопроекта в правительство в связи с этим было предложено перенести с марта на май 2020 года.

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