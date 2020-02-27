Путин объявил о старте перекрестного года России и Киргизии

Российская Федерация и Киргизия продолжат работать сообща по разным направлениям. Об этом заявил глава государства Владимир Путин во время торжественного открытия перекрестного года России и Киргизии. Президент отметил поступательный и конструктивный характер двусторонних отношений Москвы и Бишкека.

«Российская Федерация и Киргизия сообща работают над обеспечением региональной стабильности, сотрудничают по военной линии, выступают с согласованными позициями в международных организациях. Мы осуществляем крупные совместные экономические проекты», - заявил Путин.

Владимир Путин отметил, что Россия и дальше рассчитывает на укрепление двусторонних связей и их развитие. В рамках перекрестного года запланировано порядка 200 мероприятий, напомнил глава государства, отметив их важность для укрепления дружеских отношений между двумя народами.

«Это конференции предпринимателей, на которых будут подняты вопросы о расширении торговли и инвестиций, новых коопераций в различных областях. Предусмотрено проведение форумов ректоров ведущих ВУЗов и молодых лидеров двух стран. Большое внимание будет уделено развитию культурного сотрудничества. Запланирована целая серия встреч представителей российских и киргизских регионов», - добавил российский президент.

Владимир Путин напомнил, что решение о проведении перекрестного года было принято в ходе его государственного визита в Бишкек в марте 2019 года. Для осуществления задуманного была продела большая и важная работа, отметил Путин.