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Водители в зоне риска: в Москве появился новый вид мошенничества

Роман Захаров
20:21 27.02.2020
Мошенники звонят водителям, чьи автомобили находятся на спецстоянке, и предлагают помощь в возвращении машин.
Водители в зоне риска: в Москве появился новый вид мошенничества
© Фото: flickr

Водителям не следует пренебрегать защитой своих персональных данных. Это, в частности, касается номеров мобильных телефонов. Такое заявление сделали в пресс-службе Администратора московского парковочного пространства.

«Водители, чьи автомобили были эвакуированы за парковку в неположенном месте, регулярно жалуются в АМПП, что им звонят незнакомцы с предложением за деньги помочь вернуть авто», - сказано в сообщении.

Как предупреждает пресс-служба, «помощь» заключается в том, что звонивший оказывает услуги таксиста, который подвозит владельца транспортного средства до спецстоянки, где находится его машина, после чего требует за это сумму, значительно превышающую обычную поездку на такси.

Администратор московского парковочного пространства сообщает, что эти люди являются мошенниками, не имеющими какого-либо отношения к ГКУ «АМПП».

«Чтобы избежать нежелательных звонков, автомобилистам следует быть осторожными при вводе своих мобильных номеров на посторонних сайтах и прочих открытых источниках», - подчеркнули в пресс-службе.

В сообщении также говорится, что получить автомобиль со специальной стоянки может только владелец авто или его представитель в установленном порядке после получения решения должностного лица о возврате задержанного транспортного средства. Узнать, на какой спецстоянке находится автомобиль, можно, позвонив в Единый контакт-центр «Московский транспорт» по номеру 3210 или в дежурную часть ГИБДД по телефону 112, на сайте «Московского паркинга», на Едином транспортном портале, в приложении «Парковки Москвы» либо отправив бесплатное СМС на номер 7377 с текстом «ЭВ госномер ТС».

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