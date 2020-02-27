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Долгая дорога домой: жительница Хабаровска вернула похищенную дочь из США

Алексей Збарский
02:00 27.02.2020
В августе 2019 года бывший супруг женщины забрал ребенка на прогулку и не вернулся, перестав выходить на связь.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Жительница Хабаровска Олеся Смирнова вернулась домой со своей дочерью, которую без предупреждения вывез за границу бывший муж и отец девочки. Женщине удалось вернуть ребенка в Россию через суд, который она выиграла в США.

По словам Олеси, в августе 2019 года ее экс-супруг забрал девочку на прогулку и не вернулся, перестав выходить на связь. Мать искала ребенка почти полгода. Выяснилось, что мужчина выехал с ребенком в Южную Корею, а затем, транзитом через Японию, перебрался в США.

Оказывается, в тайне от бывшей супруги, с которой мужчина находился в разводе 5 лет, отец оформил на дочь загранпаспорт.

«Один из законных представителей может совершать данные действия, о которых мы говорим, по отношению к ребенку – в данном случае получение заграничного паспорта. При этом разрешение на указанные действия второго родителя не требуются», - пояснила начальник Управления по вопросам миграции УМВД России по Хабаровскому краю Марина Довгий.

До 2019 года для вывоза ребенка заграницу одним из родителей, требовалось письменное разрешение от второго. Сейчас действует другой механизм: если мать или отец не хотят, чтобы ребенок без их ведома покинул страну, то необходимо подать заявление о несогласии на выезд.

Олеся Смирнова заявление о не согласии на выезд не подавала, так как не могла подумать, что бывший муж решится увезти девочку. К поискам ребенка подключились добровольцы по всему миру и общественные организации. Беглого отца нашли в маленьком городке в штате Майами.

«Ребенок подвергался насилию. Насилию на протяжении многих месяцев. Родной отец избивал девочку», - рассказала представитель Олеси Смирновой в США Татьяна Бренник.

В результате предъявленных свидетельств и доказательств, суд вынес решение в пользу матери и оставил девочку ей.

«Сумасшедшие дни начались: ребенка надо к психологу, стоматологу, педиатру, чтобы в школу отправить», - поделилась ближайшими планами  Олеся Смирнова.

Однако, отец ребенка видит ситуацию по-другому и собирается добиваться отмены судебных решений. В России в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «истязание». Он объявлен в розыск.

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