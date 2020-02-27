Недоступная медицина: так ли просто пройти тест на коронавирус в России

Россияне, вернувшиеся из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, могут по желанию пройти тест на коронавирус. Такое заявление сделали в Роспотребнадзоре. По сообщениям ведомства, для этого гражданам просто нужно обратиться к врачу в поликлинике.

«Звезда» проверила, насколько эта услуга доступна сейчас. Наши журналисты позвонили по горячей линии в Роспотребнадзор, в скорую помощь, лабораторию особо опасных инфекций, в одну из частных медлабораторий столицы и многие другие учреждения, связанные со здравоохранением. Результат неприятно удивил: нигде не смогли дать внятного ответа, на вопрос о том, где можно провериться на наличие коронавируса.

Власти Китая в конце декабря прошлого года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.

Число подтвержденных случаев заражения в материковом Китае уже превысило 78,4 тысячи, скончались 2744 человека. Случаи заражения зафиксированы и за пределами КНР, по последним данным ВОЗ, в 44 странах, число зараженных достигло 3474, скончались 54 человека.