Жертвы пирамиды: как не попасть в новые ловушки мошенников

В России вновь набирают силу создатели финансовых пирамид. Аферисты никуда не делись, и теперь полностью соответствуют темпам технического прогресса. В социальных сетях мошенники предлагают бесплатные путешествия по миру, или поездки со скидкой 50%.

Так идеологи секты «круизного бизнеса» обращают в свою веру. Вкладываешь 100, а получаешь 200, а после этого уходишь в плавание на белоснежном круизном лайнере. Ну а те, кто решил подкопить на лайнер побольше и не успел вовремя вывести заработанное, виноваты сами.

Жительница Рязани Ирина Володина мечтает поставить на ноги сына, у которого ДЦП. Мальчик не ходит, а возможность заработать на дому Ирина не могла упустить.

«Займы под проценты. Мы давали деньги под проценты. Когда уже бдительность всех была усыплена - выплаты прекратились», - жалуется Ирина.

«Корпорации Ромашка» женщина отдала три миллиона рублей. Заработала должна была якобы 15, но на руках остались одни бумаги: поддельные договоры несуществующей теперь фирмы. Центробанк уверяет, что в стране эпидемия финансовых пирамид.

«За последние пять лет "Банк России" выявил порядка тысячи финансовых пирамид. За 2019 год их 237», - сообщил директор банковского департамента по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях.

Своих жертв мошенники ищут в социальных сетях, предлагая уверовать в криптовалюты, экономику соседних стран, драгоценные металлы, недвижимость и даже строительство домов.

«Первоначально берут какой-то маленький взнос. Для вступления в кооперативы, в инвестиционные проекты. Потом берут уже большую сумму и первым потребителям производят выплаты, а которые уже в дальнейшем привлекаются люди с капиталом - их чаще всего обманывают и оставляют без денег», - объясняет принцип работы пирамиды эксперт по экономическим преступлениям Арсения Разумовская.

Чтобы не погибнуть под грудой обломков пирамиды эксперты советуют проверять фундамент строения. Надо четко контролировать всю документацию.

«Следите довольно внимательно за этими предприятиями, изучайте их финансовую отчетность, если таковая предоставляется. Если не предоставляется - для вас это тоже определенный звонок. Если вы не обладаете максимальными сведениями о ходе реализации конкретного проекта, о его выручке, о расходах, то, конечно, для вас это большой риск», - уверен адвокат, кандидат юридических наук Андрей Некрасов.

Что касается Ирины, то теперь она вкладывает деньги только в адвокатов. Создатель «Корпорации Ромашка» уже сидит в СИЗО, а в суде появляется все больше ее обманутых деловых партнеров. Если же вам предлагают вложиться в растущий бизнес, то стоит, как минимум, зайти на сайт Центробанка и проверить, есть ли у этой финансовой организации лицензия.