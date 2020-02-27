Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Жертвы пирамиды: как не попасть в новые ловушки мошенников

Татьяна Ляшко
19:07 27.02.2020
За последние пять лет российский Центробанк выявил и пресек деятельность порядка тысячи финансовых пирамид.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В России вновь набирают силу создатели финансовых пирамид. Аферисты никуда не делись, и теперь полностью соответствуют темпам технического прогресса. В социальных сетях мошенники предлагают бесплатные путешествия по миру, или поездки со скидкой 50%.

Так идеологи секты «круизного бизнеса» обращают в свою веру. Вкладываешь 100, а получаешь 200, а после этого уходишь в плавание на белоснежном круизном лайнере. Ну а те, кто решил подкопить на лайнер побольше и не успел вовремя вывести заработанное, виноваты сами.

Жительница Рязани Ирина Володина мечтает поставить на ноги сына, у которого ДЦП. Мальчик не ходит, а возможность заработать на дому Ирина не могла упустить. 

«Займы под проценты. Мы давали деньги под проценты. Когда уже бдительность всех была усыплена - выплаты прекратились», - жалуется Ирина.

«Корпорации Ромашка» женщина отдала три миллиона рублей. Заработала должна была якобы 15, но на руках остались одни бумаги: поддельные договоры несуществующей теперь фирмы. Центробанк уверяет, что в стране эпидемия финансовых пирамид.

«За последние пять лет "Банк России" выявил порядка тысячи финансовых пирамид. За 2019 год их 237», - сообщил директор банковского департамента по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях.

Своих жертв мошенники ищут в социальных сетях, предлагая уверовать в криптовалюты, экономику соседних стран, драгоценные металлы, недвижимость и даже строительство домов.

«Первоначально берут какой-то маленький взнос. Для вступления в кооперативы, в инвестиционные проекты. Потом берут уже большую сумму и первым потребителям производят выплаты, а которые уже в дальнейшем привлекаются люди с капиталом - их чаще всего обманывают и оставляют без денег», - объясняет принцип работы пирамиды эксперт по экономическим преступлениям Арсения Разумовская.

Чтобы не погибнуть под грудой обломков пирамиды эксперты советуют проверять фундамент строения. Надо четко контролировать всю документацию.

«Следите довольно внимательно за этими предприятиями, изучайте их финансовую отчетность, если таковая предоставляется. Если не предоставляется - для вас это тоже определенный звонок. Если вы не обладаете максимальными сведениями о ходе реализации конкретного проекта, о его выручке, о расходах, то, конечно, для вас это большой риск», - уверен адвокат, кандидат юридических наук Андрей Некрасов.

Что касается Ирины, то теперь она вкладывает деньги только в адвокатов. Создатель «Корпорации Ромашка» уже сидит в СИЗО, а в суде появляется все больше ее обманутых деловых партнеров. Если же вам предлагают вложиться в растущий бизнес, то стоит, как минимум, зайти на сайт Центробанка и проверить, есть ли у этой финансовой организации лицензия.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата27.02.2020, 17:04
Путин: Россия остается ключевым торгово-экономическим партнером Киргизии
Дата27.02.2020, 19:30
Настоящая элита: Путин поздравил бойцов ССО с профессиональным праздником
Дата27.02.2020, 15:11
Логинов и Касперович подадут в суд на антидопингового менеджера Международного союза биатлонистов
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата26.02.2020, 13:21
Новейший зенитный ракетный комплекс С-350 «Витязь» принят в состав ВКС
Дата26.02.2020, 13:30
Битва за Эльбрус: как «зеленые дьяволы» Александра Гусева сорвали фашистский флаг с главной вершины Кавказа
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
19:35 В стране и мире
Видео
Недоступная медицина: так ли просто пройти тест на коронавирус в России
19:30 Армия
Видео
Настоящая элита: Путин поздравил бойцов ССО с профессиональным праздником
19:07 В стране и мире
Видео
Жертвы пирамиды: как не попасть в новые ловушки мошенников
18:37 В стране и мире
Видео
20 лет подвигу: уцелевшие бойцы 6-й роты рассказали о сражении в Аргунском ущелье
18:37 В стране и мире
В Минюсте рассказали, в каком случае Россия выплатит Грузии компенсации по решению ЕСПЧ
События дня
События дня
Вспышка коронавируса в Китае
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Назад в 90-е: в Харькове разборки предпринимателей закончились стрельбой и взрывами
Видео
Рысь забрела в жилой район Биробиджана: видео
Ученые обнаружили новый естественный спутник Земли
Новейшая подлодка ВМС США «облезла» после первого похода в Арктику
Видео
Минобороны РФ опубликовало видео работы ССО во время операций
Диетолог назвала две несовместимые традиции на Масленицу
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.