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В Минюсте рассказали, в каком случае Россия выплатит Грузии компенсации по решению ЕСПЧ

Роман Захаров
18:37 27.02.2020
Сейчас Москва не в состоянии выполнить решение ЕСПЧ, так как Тбилиси должен предоставить точный список потерпевших, уточнить, о каких именно нарушениях идет речь, а также назвать размер выплат пострадавшим.
В Минюсте рассказали, в каком случае Россия выплатит Грузии компенсации по решению ЕСПЧ
© Фото: РИА Новости, Алексей Витвицкий

Россия поставила условие для выполнения решения Европейского суда по правам человека, обязавшего ее выплатить Грузии десять миллионов евро за депортацию грузинских граждан в 2006 году. Об этом говорится в подготовленном Министерством юстиции РФ плане действий.

В ведомстве отмечают, что сейчас Москва не в состоянии выполнить решение ЕСПЧ. Это связано с тем, что Тбилиси должен предоставить точный список потерпевших, уточнить, о каких именно нарушениях идет речь, а также назвать размер выплат для пострадавших. У российской стороны есть опасения, что компенсацию могут получить люди, которых потерпевшими признать нельзя.

В плане Минюста говорится, что в представленном Грузией списке указаны 1795 человек. Не менее 290 из них, считают в Москве, надо исключить, поскольку они не подпадают под критерии суда. Лишь после уточнения списка российская сторона сможет выплатить компенсации, пишет РИА Новости

Тбилиси подала иск к Москве в марте 2007 года из-за массовой депортации грузинских граждан из России. В 2014 году ЕСПЧ постановил, что российская сторона якобы нарушила несколько конвенций по правам человека, и определил сумму компенсаций в 10 миллионов евро.

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