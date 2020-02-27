В Минюсте рассказали, в каком случае Россия выплатит Грузии компенсации по решению ЕСПЧ

Россия поставила условие для выполнения решения Европейского суда по правам человека, обязавшего ее выплатить Грузии десять миллионов евро за депортацию грузинских граждан в 2006 году. Об этом говорится в подготовленном Министерством юстиции РФ плане действий.

В ведомстве отмечают, что сейчас Москва не в состоянии выполнить решение ЕСПЧ. Это связано с тем, что Тбилиси должен предоставить точный список потерпевших, уточнить, о каких именно нарушениях идет речь, а также назвать размер выплат для пострадавших. У российской стороны есть опасения, что компенсацию могут получить люди, которых потерпевшими признать нельзя.

В плане Минюста говорится, что в представленном Грузией списке указаны 1795 человек. Не менее 290 из них, считают в Москве, надо исключить, поскольку они не подпадают под критерии суда. Лишь после уточнения списка российская сторона сможет выплатить компенсации, пишет РИА Новости.

Тбилиси подала иск к Москве в марте 2007 года из-за массовой депортации грузинских граждан из России. В 2014 году ЕСПЧ постановил, что российская сторона якобы нарушила несколько конвенций по правам человека, и определил сумму компенсаций в 10 миллионов евро.