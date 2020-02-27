Российские кинотеатры стали самыми посещаемыми в Европе по итогам 2019 года. Соответствующие статистические данные опубликованы на официальном сайте European Audiovisual Observatory. Эта организация занимается сбором информации о кинематографе и телевидении.

Из приведенных в статье данных следует, что за весь минувший год российские кинотеатры приняли 219,4 миллиона зрителей.

«Это новый рекорд последнего времени, который подтверждает позицию России как крупнейшего в Европе рынка кино по количеству посетителей», - сказано в сообщении European Audiovisual Observatory.

На втором месте оказалась Франция, чьи кинотеатры посетили 213,3 миллиона человек. Если рассматривать статистику по странам-членам ЕС в целом, то посещаемость кинотеатров в 19 странах из 25 возросла.

В начале января министерство культуры Российской Федерации сообщило, что кассовые сборы отечественного кино за минувший год составили 12,3 миллиарда рублей.