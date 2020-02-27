Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

20 лет подвигу: уцелевшие бойцы 6-й роты рассказали о сражении в Аргунском ущелье

Андрей Аркадьев
Игорь Балдин
18:37 27.02.2020
Из 90 десантников, принявших бой с превосходящими силами террористов, погибли 84.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Подвигу 6-й роты псковских десантников исполняется 20 лет. К годовщине героического боя в Аргунском ущелье приурочен целый ряд памятных мероприятий.

В Москве на Суворовской площади память погибших бойцов почтили их родные и близкие, а также те немногие, кому удалось выжить на высоте 776в Шатойском районе, недалеко от селения Улус-Керт. Они оставили цветы у памятника десантникам.

Командир отделения Александр Супонинский пришел поклониться сослуживцам, тем, с кем вместе сдерживал полчища террористов. Он один из шести военнослужащих, выживших в том бою.

«Когда начинается бой, ты понимаешь: у тебя нет пути назад. У тебя есть приказ оборонять высоту, держать оборону, ни шагу назад. И когда начинается бой, ты думаешь уже о поставленной задаче», - рассказал Супонинский.

В феврале 2000 года 90 солдат сутки держали натиск двух с половиной тысяч вооруженных бойцов Басаева и Хаттаба. Когда закончились боеприпасы, дрались врукопашную. Андрей Поршнев был ранен, контужен, но чудом выжил в той мясорубке.

«Тяжело вспоминать об этом бое. Но я никогда не забуду этот подвиг ребят. Это большая благодарность родителям, что воспитали таких ребят. Восемнадцать лет - жить и жить. Никто же не думает оставить свою жизнь. А ребята сделали выбор для того, чтобы мы жили», - вспомнил Поршнев.

После этого в Храме Христа Спасителя прошла литургия и молебен за погибших, после чего прошла встреча родственников военнослужащих с командованием ВДВ.

Родственники героев полетят в Чечню. Многие из них впервые увидят ту самую высоту 776, которая навсегда вписала 6-ю роту в историю нашей страны.

С 29 февраля по 1 марта 2000 года в Аргунском ущелье Чечни 6-я рота 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии вступила в бой со значительно превосходящим по численности отрядом боевиков. Это столкновение известно как бой у высоты 776. Тогда из 90 российских бойцов погибли 84. Они были посмертно награждены званиями Героя России или Орденом мужества.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата27.02.2020, 17:04
Путин: Россия остается ключевым торгово-экономическим партнером Киргизии
Дата27.02.2020, 19:30
Настоящая элита: Путин поздравил бойцов ССО с профессиональным праздником
Дата27.02.2020, 15:11
Логинов и Касперович подадут в суд на антидопингового менеджера Международного союза биатлонистов
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата26.02.2020, 13:21
Новейший зенитный ракетный комплекс С-350 «Витязь» принят в состав ВКС
Дата26.02.2020, 13:30
Битва за Эльбрус: как «зеленые дьяволы» Александра Гусева сорвали фашистский флаг с главной вершины Кавказа
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
19:35 В стране и мире
Видео
Недоступная медицина: так ли просто пройти тест на коронавирус в России
19:30 Армия
Видео
Настоящая элита: Путин поздравил бойцов ССО с профессиональным праздником
19:07 В стране и мире
Видео
Жертвы пирамиды: как не попасть в новые ловушки мошенников
18:37 В стране и мире
Видео
20 лет подвигу: уцелевшие бойцы 6-й роты рассказали о сражении в Аргунском ущелье
18:37 В стране и мире
В Минюсте рассказали, в каком случае Россия выплатит Грузии компенсации по решению ЕСПЧ
События дня
События дня
Вспышка коронавируса в Китае
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Назад в 90-е: в Харькове разборки предпринимателей закончились стрельбой и взрывами
Видео
Рысь забрела в жилой район Биробиджана: видео
Ученые обнаружили новый естественный спутник Земли
Новейшая подлодка ВМС США «облезла» после первого похода в Арктику
Видео
Минобороны РФ опубликовало видео работы ССО во время операций
Диетолог назвала две несовместимые традиции на Масленицу
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.