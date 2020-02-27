20 лет подвигу: уцелевшие бойцы 6-й роты рассказали о сражении в Аргунском ущелье

Подвигу 6-й роты псковских десантников исполняется 20 лет. К годовщине героического боя в Аргунском ущелье приурочен целый ряд памятных мероприятий.

В Москве на Суворовской площади память погибших бойцов почтили их родные и близкие, а также те немногие, кому удалось выжить на высоте 776в Шатойском районе, недалеко от селения Улус-Керт. Они оставили цветы у памятника десантникам.

Командир отделения Александр Супонинский пришел поклониться сослуживцам, тем, с кем вместе сдерживал полчища террористов. Он один из шести военнослужащих, выживших в том бою.

«Когда начинается бой, ты понимаешь: у тебя нет пути назад. У тебя есть приказ оборонять высоту, держать оборону, ни шагу назад. И когда начинается бой, ты думаешь уже о поставленной задаче», - рассказал Супонинский.

В феврале 2000 года 90 солдат сутки держали натиск двух с половиной тысяч вооруженных бойцов Басаева и Хаттаба. Когда закончились боеприпасы, дрались врукопашную. Андрей Поршнев был ранен, контужен, но чудом выжил в той мясорубке.

«Тяжело вспоминать об этом бое. Но я никогда не забуду этот подвиг ребят. Это большая благодарность родителям, что воспитали таких ребят. Восемнадцать лет - жить и жить. Никто же не думает оставить свою жизнь. А ребята сделали выбор для того, чтобы мы жили», - вспомнил Поршнев.

После этого в Храме Христа Спасителя прошла литургия и молебен за погибших, после чего прошла встреча родственников военнослужащих с командованием ВДВ.

Родственники героев полетят в Чечню. Многие из них впервые увидят ту самую высоту 776, которая навсегда вписала 6-ю роту в историю нашей страны.

С 29 февраля по 1 марта 2000 года в Аргунском ущелье Чечни 6-я рота 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии вступила в бой со значительно превосходящим по численности отрядом боевиков. Это столкновение известно как бой у высоты 776. Тогда из 90 российских бойцов погибли 84. Они были посмертно награждены званиями Героя России или Орденом мужества.