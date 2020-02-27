«Они не могли отступить»: брат погибшего в Аргунском ущелье десантника рассказал о подвиге 6-й роты

Первого марта исполняется 20 лет подвигу, который совершили десантники 6-й роты 76-й Псковской дивизии. В 2000 году они вступили в неравный бой с боевиками Хаттаба у высоты 776 в Аргунском ущелье. В том бою погибли 84 солдата и офицера. Среди них - уроженец Брянска, герой России Олег Ермаков.

В студии «Открытого эфира» его брат, Александр Ермаков, рассказал о последней встрече перед гибелью Олега.

«Последний разговор у нас состоялся, когда я его встречал на вокзале в Брянске. 31 декабря 1999 года в преддверии Нового года он приехал домой проездом. Я его встретил на вокзале. Он побыл два дня дома. Потом, уже анализируя нашу встречу, я понял, что он приехал прощаться. Он не сказал, что уезжает в командировку. Для нас это было тайной. И когда объявили, что погибла 6-я рота, мы не верили, что Олег может быть там. Когда пошли списки погибших, со страхом смотрели телевизор в надежде, что его там не будет. Но когда увидел его фамилию, даже тогда не поверил. Поверил уже на вокзале, когда от почтово-багажного вагона увидел приближающийся трактор с пятью посылками. Пять бойцов из Брянской области в том бою погибло. Я иду, спотыкаюсь, и, чтобы не упасть, втыкаюсь в один из ящиков. И на нем было написано "Ермаков О". И тогда я понял, что это не ошибка», - вспомнил брат погибшего героя.

Десантники 6-й Псковской дивизии удерживали высоту около 20 часов - с 29 февраля по 1 марта. Их было всего лишь 90 против 2,5 тысяч боевиков. По мнению Александра Ермакова, его брат и другие десантники, сражавшиеся в Аргунском ущелье, просто не могли себе позволить отступить.

«Это же ВДВ. Приходит молодой солдат-призывник, и с первого дня ему внушают, что он элита, что никто кроме него. И когда десантник сталкивается с любым противостоянием, он не может сдаться, отступить, продаться. Там были русский, белорус, казах, еврей, дагестанец. Да почти все национальности нашей многонациональной страны. Они стояли плечом к плечо, сражались, защищали друг за друга», - подчеркнул Ермаков.

Все погибшие десантники посмертно были награждены званиями Героя России или Орденом мужества.