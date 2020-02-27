Бывшему сотруднику антикоррупционного главка МВД РФ, экс-полковнику Дмитрию Захарченко предъявлено обвинение еще по двум эпизодам получения взяток. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета России.

«В декабре 2015 года Захарченко получил взятку от предпринимателя в виде оплаты его проживания в отелях города Сочи в течение 12 дней стоимостью свыше 800 тысяч рублей. Кроме того, в период с ноября 2007 года по август 2016 года обвиняемый ежемесячно получал взятки от группы предпринимателей, которая в общей сумме превысила 1 млрд 400 млн рублей», - информирует ведомство.

По данным СК РФ, незаконное вознаграждение Захарченко получал за покровительство коммерческой деятельности предпринимателей, которое он им оказывал до момента своего задержания в 2016 году.

В ведомстве добавили, что помимо бывшего полицейского обвинение предъявлено взяткодателю - крупному предпринимателю Валерию Маркелову (ч. 5 ст. 291 УК РФ), а также посредникам Захарченко во взяточничестве, которые являлись его доверенными лицами при оказании общего покровительства: Василию Критинину и экс-адвокату Виктору Белевцову (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

Дмитрия Захарченко задержали в сентябре 2016 года. Его обвинили в коррупции и воспрепятствовании правосудию. Суд приговорил бывшего полковника к 12 годам и шести месяцам лишения свободы, а также к штрафу в размере 117,99 миллионов рублей.