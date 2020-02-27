Десятки вырванных деревьев и сорванные крыши: на Крым обрушился мощный ураган

В Крыму ураганный ветер повалил десятки деревьев и рекламных конструкций. Со зданий срывает кровлю, обломки которой падают на автострады и парковки с автомобилями.

В одном их случаев, когда ветер сорвал 600 квадратных метров покрытия с крыши одного из институтов, пострадали десять автомашин, на которые упали обломки. Сейчас на месте происшествия ведется разбор завалов.

Из-за обрыва проводов на одной из улиц было остановлено движение троллейбусов. Штормовое предупреждение действует сегодня и завтра, сила ветра на полуострове достигает 28 метров в секунду.