«Я молюсь за него»: Степаненко рассказала об отношениях с Петросяном после развода

Артистка Елена Степаненко «совершенно спокойно» относится к своему бывшему супругу Евгению Петросяну после развода. Об этом она рассказала в интервью «Антенне».

«Считаю, то, что происходит, он сам избрал. Если он думает, что идет верным путем, ради бога», - объяснила юмористка.

Она опровергла слухи о том, что не пускает экс-супруга в квартиру и добавила, что простила Петросяна за все. При этом Степаненко уточнила, что виделась с бывшим мужем, когда тот приезжал забирать свои вещи и документы.

По словам юмористки, когда они обсуждали с Евгением Петросяном их отношения, он сказал, что собирается «начать новую жизнь».

«Я сказала: "Ради бога!" - и отпустила его», - вспомнила Степаненко.

При этом она добавила, что продолжает молиться за бывшего супруга и в записке о здравии первым всегда пишет имя Евгений.

Осенью 2018 года суд принял решение о расторжении брака юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко. О причине расставания артисты официально не сообщили до сих пор. О разводе просили обе стороны, однако первый иск подала Степаненко.

В декабре 2019 года стало известно, что 74-летний Евгений Петросян женился на своей 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой. Комментируя эту новость, Степаненко пожелала бывшему мужу счастья.