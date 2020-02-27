Путин: Россия остается ключевым торгово-экономическим партнером Киргизии
Во время встречи с Сооронбаем Жээнбековым президент РФ отметил развитие отношений Москвы и Бишкека.
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Россия остается ключевым торгово-экономическим партнером Киргизии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, открывая переговоры со своим киргизским коллегой Сооронбаем Жээнбековым.
Российский лидер отметил, что взаимоотношения Москвы и Бишкека поступательно развиваются по всем направлениям.
Сегодня Жээнбеков возложил венок к вечному огню у могилы неизвестно солдата в Александровском саду. На фронтах Великой Отечественной войны сражались более 360 тысяч выходцев из Киргизии.