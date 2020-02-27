Родственники пожилой ростовчанки, которую перепугали приставы, подали заявление в прокуратуру

В Ростове-на-Дону судебные приставы ворвались в квартиру к пожилой женщине, труженице тыла и вдове ветерана Великой Отечественной войны. Инцидент произошел шестого февраля, однако известно о нем стало только сейчас, после того, как члены семьи бабушки обратились в СМИ и прокуратуру. На разговоры со старушкой приставы тратить время не стали, а забрали два телевизора и ушли, перепугав женщину.

«Постучали в дверь, я подумала, что это дочь и открыла. Они зашли и стали забирать телевизор, а я плачу и ничего понять не могу. Они забрали все и ушли без всяких разговоров и объяснений», - рассказала заплаканная труженица тыла Анна Запорожцева.

После обращения в правоохранительные органы и местную прессу, приставы принесли извинения. Сотрудники вернули бытовую технику. Однако, после случившегося состояние здоровья Анны Запорожцевой значительно ухудшилось. Женщина страдает от болезни Альцгеймера.

«Она теперь не может остаться ни на минуту одна, я не могу выйти на улицу, никуда меня не отпускает, не спит и постоянно плачет. Непонятно, что делать дальше», - заявила дочь пожилой женщины Ольга Степанова.

Что послужило поводом для вторжения в квартиру пожилой ростовчанки - не сообщается, как и то, какие дисциплинарные меры были приняты в отношении сотрудников службы судебных приставов.