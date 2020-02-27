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Покровители Греты Тунберг: кто стоит за юной экоактивисткой

Лина Давыдова
18:19 27.02.2020
Журналисты провели собственное расследование и выяснили, что история с невероятной популярностью Греты Тунберг была продумана и срежиссирована с самого начала.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Шерри Парди, РИА Новости

История Греты Тунберг похожа на сюжет голливудского кино. Девочка вышла на одиночный пикет к стенам шведского парламента, где ее случайно сфотографировал прохожий. Снимок разлетелся по социальным сетям, и вот уже Тунберг выступает перед лидерами стран на саммите ООН по климату и сверкает на обложке журнала Time.

Этим «случайным» фотографом был успешный пиарщик Ингмар Ренцхог.

В жизни юной активистки подозрительно много совпадений. Сначала Тунберг курировал Рентцхог и еще одна пиарщица Хелена Илес. А позже к «раскрутке» девочки подключилась тяжелая наднациональная артиллерия – Римский клуб. Это международная общественная организация, которая была создана в конце 60-х годов итальянским промышленником Аурелио Печчеи и генеральным директором по вопросам науки ОЭСР Александром Кингом. Она объединяет представителей мировой политической, финансовой, культурной и научной элиты.

В программе «Код доступа» доктор философских наук, профессор Александр Селиванов рассказал, чем так «именита» эта организация.

Как полагает Селиванов, Римский клуб вовремя подхватил «экологический мейнстрим», но осмыслил его специфическим образом.

«Главной идеей была связка между ростом численности населения на планете и угрозой для природы планеты. Вот этот вовремя подхваченный, но специфическим образом осмысленный специалистами «Римского клуба» экологический мейнстрим, собственно, и начал становиться этой идеей. Нам не нужна сырьевая экономика, нам не нужна индустриализация, нам не нужно развитие промышленности. И одним из проводников этой идеи стал как раз этот «Римский клуб». Один из участников Римского клуба где-то в 1996-м году выразился, что вообще нужно бы сократить население процентов на 95», - объяснил эксперт в интервью «Звезде».

Журналисты провели собственное расследование и выяснили, что история с невероятной популярностью Греты Тунберг была продумана и срежиссирована с самого начала. Кто подал девочке идею одиночного протеста? Кто оплатил услуги пиарщиков? Какие конкретные люди, фирмы и организации стоят за этой неоднозначной фигурой. И что за цель они на самом деле преследуют? Ответы на эти вопросы - в новом выпуске программы «Код доступа», сегодня, в 20:25 на «Звезде».

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