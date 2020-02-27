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Захарова назвала критической ситуацию с невыдачей виз США российским дипломатам в ООН

Роман Захаров
16:06 27.02.2020
По словам официального представителя МИД РФ, США создают серьезные препятствия в работе российских делегаций.
Захарова назвала критической ситуацию с невыдачей виз США российским дипломатам в ООН
© Фото: РИА Новости, Максим Блинов

Ситуация с невыдачей американских виз российским дипломатам в ООН остается критической. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В ходе брифинга она также сообщила, что сейчас США создают серьезные препятствия в работе российских делегаций.

«Лучше эту тему охарактеризовать не как выдачу, а как невыдачу, так как ситуация остается реально критической. Последнее заседание комитета ООН по сношениям со страной пребывания, а оно состоялось 25 февраля, показало, что прогресса в этом вопросе не просматривается», - сказала она.

Дипломат напомнила, что осенью 2019 года 18 представителей РФ не получили визы на 74-ю сессию Генассамблеи ООН. При этом она подчеркнула, что ни одна из этих 18 виз не была выдана до сих пор.

Захарова обратила внимание, что подобные инциденты происходили и с другими российскими делегатами, которые должны были участвовать в мероприятиях ООН. По ее мнению, в Вашингтоне таким образом пытаются отбирать делегатов и экспертов для участия в мероприятиях Организации, создавая тем самым препятствия работе государственных делегаций.

Дипломат отметила, что такие действия являются грубейшим нарушением США их международных обязательств. 

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