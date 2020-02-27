Назад в 90-е: в Харькове разборки предпринимателей закончились стрельбой и взрывами

В районе крупнейшего городского рынка Харькова сегодня можно было услышать громкие звуки от стрельбы и взрывов. Там произошли столкновения с участием около ста человек. На место ЧП прибыли десятки автомобилей скорой помощи и пожарной охраны.

Местные жители сперва восприняли происходящее за начало начала противостояния политических сил. Но оказалось, что таких масштабов достиг конфликт местных предпринимателей с охраной рабочих, занимающихся строительством дороги, проходящей частично по территории рынка.

Чтобы разнять участников потасовки пришлось привлекать спецназ.