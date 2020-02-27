В Подмосковье простились с Дмитрием Язовым

В Подмосковье простились с последним Маршалом Советского Союза Дмитрием Язовым. Траурная церемония состоялась на мемориальном кладбище в Мытищах. В ней приняли участие ветераны, действующие военнослужащие, общественные и политические деятели.

Министр обороны Сергей Шойгу отметил, что Дмитрий Язов был человеком, который даже в самое сложное время оставался предан своему делу, своей стране и верным своим принципам.

Всю свою жизнь Язов связал с армией. Он прошел Великую Отечественную войну, участвовал в событиях Карибского кризиса, возглавлял Министерство бороны Советского Союза. Дмитрию Язову было 95 лет.