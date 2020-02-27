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«Адекватный порядок действий»: глава Комитета по обороне оценил инициативы правительства по борьбе с нарушителями госграницы

Ян Брацкий
16:28 27.02.2020
Правительственное постановление регулирует порядок и очередность действий дежурных сил и средств противовоздушной обороны в случае обнаружения самолета-нарушителя госграницы.
«Адекватный порядок действий»: глава Комитета по обороне оценил инициативы правительства по борьбе с нарушителями госграницы
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

Применение оружия в отношении воздушного судна-нарушителя российской госграницы – разумное и взвешенное решение. Тем более, что применение средств ПВО и боевой авиации закрепляется в качестве крайней меры.

Так постановление правительства по действиям в случае обнаружения в российском воздушном пространстве самолета-нарушителя охарактеризовал председатель Комитета Госдумы по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

«Утвержденные вчера премьер-министром Михаилом Владимировичем Мишустиным правила применения оружия и боевой техники при охране госграницы России в воздухе предусматривают адекватный порядок действий», - заявил Бондарев.

Он особо отметил, что никто не будет сбивать самолеты, обнаруженные в воздушном пространстве России. Речь идет именно о крайних мерах, когда все другие доводы исчерпаны.

«Прежде чем открыть огонь, дежурные силы и средства ВС РФ обязаны установить связь с экипажем самолета-нарушителя (сначала радиосвязь, а потом и визуальную), объявить о нарушении, выяснить причину, по которой оно совершено, призвать к мирному разрешению ситуации: выходу из воздушного пространства России или посадке», - отметил Бондарев.

«Заблудившимся» экипажам, или лайнерам, которые укрылись в нашем небе от непогоды, будет оказана помощь в восстановлении ориентировки и, при необходимости, предоставлен аэродром для совершения посадки, говорится в тексте постановления. И только если самолет-нарушитель отказывается выполнять законные требования российских военных, по нему дозволяется открыть огонь на поражение.

«И то - если речь идет о гражданском или военно-транспортном судне, обязательным условием применения оружия по нему является отсутствие пассажиров или заложников на борту. Жизнь ни в чем не повинных людей не должна оказаться под угрозой», - считает председатель Комитета Госдумы по обороне и безопасности.

Виктор Бондарев особо подчеркнул, что в условиях напряженных отношений с отдельными странами НАТО, Россия обязана всемерно защищать свои рубежи от неправомерных действий.

Тем более, что иностранные самолеты довольно часто приближаются к российским границам. Только за одну неделю с 14 по 21 февраля были зафиксированы более 20 иностранных самолетов-разведчиков.

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