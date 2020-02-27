Более восьми тысяч человек зарегистрировались на конкурс «Лидеры России. Политика» за сутки
Более восьми тысяч человек зарегистрировались на Всероссийский конкурс «Лидеры России. Политика» за первые сутки регистрации. Его старт был объявлен 25 февраля.
Уточняется, что за сутки с этой даты организаторы получили 8270 заявок на участие из всех федеральных округов России, кроме Чукотского АО. Самое большое количество заявок поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Свердловской и Московской областей, а также из Республики Башкортостан.
Подавляющее большинство заявившихся - мужчины (87,3%). При этом первым участником, выполнившим все задания регистрационного этапа, в том числе запись и загрузку видеоинтервью, оказалась женщина.
«Мы не ожидали такого всплеска интереса к проекту. Более восьми тысяч регистраций за первые сутки - это отличный старт. Надеемся, что это только начало большого пути, и в результате в систему представительной власти вольется много достойных и перспективных людей, способных внести значимый вклад в законотворческий процесс на муниципальном, региональном или федеральном уровне», - прокомментировал событие генеральный директор АНО «Россия - страна возможностей» Алексей Комиссаров.
Отметим, «Лидеры России. Политика» является одним из проектов президентской платформы «Россия - страна возможностей» и помогает выявить перспективных лидеров с навыками для законотворческой деятельности. Зарегистрироваться в качестве участника можно до 16 марта (до 18.00 часов по московскому времени на сайте политическиелидеры.рф).