Путин осмотрел новый тематический парк в Москве и поздравил детей с весной

Президент Российской Федерации Владимир Путин осмотрел новейший тематический парк развлечений «Остров мечты». На объект глава государства заехал по дороге в Кремль и в компании столичного градоначальника Сергея Собянина. Президенту продемонстрировали крупнейший в Европе детский парк, площадь которого составляет 140 футбольных полей.

Визит первого лица государства не остался незамеченным. Играющие на «улицах» парка дети бросились к Путину с телефонами и просьбами о совместной фотографии. Глава государства не остался равнодушным к детским просьбам и остановился, чтобы пообщаться с маленькими посетителями парка.

С каждым из подошедших глава государства побеседовал, а после поздравил детей с наступившей весной. В ответ Путина поздравили с прошедшим 23 февраля.